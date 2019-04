No encontro foram discutidos projetos em parceria para propagação e fixação da Marca da Região Turística Maravilhas do Rio Grande

publicado em 25/04/2019

Na tarde desta quarta-feira, 24 de abril, o assessor de imprensa da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, Jean Lipter, esteve na nova sede da Rede Bandeirante em São José do Rio Preto. Juntamente com o jornalista também estava o empresário de Fernandópolis, Renato Colombano.

Na oportunidade foram recebidos para uma reunião com o diretor Rodolpho Neves e também pelo publicitário da emissora Person Rosana.

No encontro foram discutidos projetos em parceria para propagação e fixação da Marca da Região Turística Maravilhas do Rio Grande. Através deste encontro o projeto será elaborado e em breve apresentado ao público.