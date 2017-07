Vagas são para cursos de Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Licenciatura em Matemática e Pedagogia

publicado em 10/07/2017

Inscrições encerram-se nesta segunda-feira (10)

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está oferecendo 200 vagas para o Polo de Votuporanga, que funcionará junto à Universidade Aberta do Brasil (UAB), sendo 50 vagas para cada: Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Licenciatura em Matemática e Pedagogia.

As inscrições vão até esta segunda-feira, 10, e os interessados podem acessar www.univesp.br/vestibular e www.vestibularunivesp.com.br.

As aulas dos cursos serão on-line com encontros presenciais e começarão a partir de 21 de agosto por meio do convênio firmado pela Prefeitura com o Governo do Estado de São Paulo. A Universidade é exclusivamente voltada para a Educação à Distância (EAD).

No site estão o edital e outras informações sobre o vestibular. O custo da inscrição é de R$ 48. Os cursos são totalmente gratuitos, e os alunos contarão com a assistência permanente de tutores, com orientação da Univesp.

Quem pode se inscrever

Podem se inscrever para o vestibular dos cursos: portador de certificado de conclusão do Ensino Médio, ou equivalente; portador de diploma de Curso Superior; quem estiver cursando o Ensino Médio, ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

Cursos em Votuporanga

Engenharia da Computação: conjunto de conhecimentos aplicados para projetar e construir computadores e periféricos, assim como desenvolver softwares (afinidade com Matemática, tecnologia e linguagens de programação).

Engenharia da Produção: conjunto de conhecimentos aplicados para desenvolver procedimentos e métodos que elevem a produtividade e a rentabilidade de uma organização (capacidade de sistematização de processos e raciocínio lógico).

Licenciatura em Matemática: conjunto de conhecimentos relativos a objetos abstratos, como números, figuras e funções, e as relações existentes entre eles, procedendo por método dedutivo (formação para atuação como profissional de educação no Ensino Básico).

Pedagogia: conjunto de conhecimentos que trata da educação de indivíduos e estuda os problemas relacionados com seu desenvolvimento como um todo.

O que é a Univesp

Criada em 2012 como Fundação, a Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição de Ensino Superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, e vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e credenciada como universidade pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC.