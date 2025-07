Lideranças políticas, entre elas o prefeito Jorge Seba, convidados e imprensa participaram do lançamento

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa manhã do último sábado, a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), em parceria com a empresa Flash Net, lançou oficialmente a campanha promocional do Dia dos Pais. O evento de lançamento foi realizado na sede da empresa, na rua Pernambuco, no centro da cidade.Lideranças políticas, entre elas o prefeito Jorge Seba, convidados e imprensa participaram do lançamento. De acordo com os organizadores, a iniciativa tem como principal objetivo movimentar o comércio local e valorizar os consumidores do município. A campanha sorteará R$ 37 mil em prêmios entre os participantes, contemplando os clientes que comprarem nas lojas participantes durante o período da promoção.Neste ano, o prêmio principal é uma motocicleta Honda Bros 0km, cinco vales-compra no valor de R$ 1.000 cada e cinco planos de internet oferecidos pela Flash Net. A expectativa da organização é que a ação incentive o consumo no comércio local, gerando benefícios para lojistas e consumidores.Durante o lançamento, a parceria entre a ACV e a Flash Net foi celebrada por lojistas associados, diretores da entidade e representantes da empresa. Todos destacaram a importância da união entre o comércio e empresas locais como forma de fortalecimento da economia municipal.A presidente da ACV, Natália De Haro, comentou sobre a relevância da campanha e da colaboração com a Flash Net. “Estamos muito felizes em contar com um parceiro tão forte como a Flash Net. Essa é mais uma campanha que estimula o consumo consciente e valoriza quem escolhe comprar em Votuporanga”, afirmou.“Queremos que o consumidor tenha uma experiência especial e se sinta valorizado ao comprar em Votuporanga”, afirmou o representante da Flash Net Brasil, Paulo Fernando.A dinâmica da campanha é simples: basta realizar compras entre os dias 26 de julho e 9 de agosto em uma das lojas participantes – identificadas com o selo da promoção – para receber cupons e concorrer. Quanto mais compras, maiores as chances de ganhar.Além de presentear pais e filhos com prêmios valiosos, a campanha reforça a importância de apoiar o comércio local.A campanha do Dia dos Pais integra o calendário de ações da ACV em datas comemorativas e conta com a adesão de dezenas de estabelecimentos comerciais de diversos segmentos.O comércio de Votuporanga funcionará em horário estendido no segundo sábado do mês, 9 de agosto, véspera do Dia dos Pais. As lojas estarão abertas das 9h às 18h, oferecendo mais tempo para compras com tranquilidade e aproveitamento das ofertas da campanha.