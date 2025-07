A corrida de rua teve largada na Praça Charles Miller (Pacaembu) e chegada foi no Jokey Clube

Equipe Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo)

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) participou neste domingo (27) da Meia-maratona SP City, prova de 21.097 metros.



A corrida de rua teve largada na Praça Charles Miller (Pacaembu) e chegada no Jokey Clube. O grande destaque de equipe votuporanguense foi o sétimo lugar geral de Karina Franzin, que foi a quinta melhor brasileira a cruzar a linha de chegada. “A prova foi muito disputada, com atletas de alto nível técnico, pois foi classificatória para o Panamericano de Meia-maratona”, explicou a Seesl/Avoa. Karina fechou a prova com 1 hora, 20 minutos e trinta e nove segundos.



Também representaram Votuporanga: Haline Morato (foi a 289ª na categoria de 40 a 49 ano), Patricia Santos (a 540º na 40 a 49 anos), Bianca Garcia (a 1137ª na 30 a 39 anos), Vanessa Trindade (foi a 9811ª na categoria 30 a 34 anos), Robson Trindade (foi o 127º na prova de 40 a 49 anos), Lucas Cubo (221º na de 20 24 anos), Jones Padoan (341º de 30ª 39 anos), Igor Ribeiro (1468º na categoria de 30 a 39 anos), Caio Gea (126º de 20 a 29 anos), José Roberto Medalha (178º na prova de 60 a 69 anos) e Maurício Padilha (18º na categoria ACD).

Os atletas votuporanguenses agradeceram o constante apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, liderada pelo secretário Marcello Stringari.