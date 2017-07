O Procon de Votuporanga, vinculado à Secretaria da Cidade, divulgou um levantamento feito pela Fundação Procon-SP, que aponta o número de recalls realizados no primeiro semestre de 2017, no qual dos 76, 25 foram nos sistemas de airbag. Um aumento de 78% em relação ao mesmo período de 2016 quando de 57 chamamentos registrados, 14 foram para o aparato. Na quantidade total de campanhas de recalls de veículos o aumento foi de 30%.

Entre janeiro e junho deste ano as 76 campanhas de recalls de veículos atingiram um total de 1.199.170 automóveis, destes 618.392 (55%) tinham problemas com o dispositivo de segurança. No mesmo período no ano passado foram 911.702 veículos afetados, sendo 572.791 (62%) relacionados a airbag.

O Procon de Votuporanga atende de segunda à sexta-feira, das 9h às 15h, na rua São Paulo, 3741, próximo à praça Matriz ou pelo telefone (17) 34228930.

O que é recall?

O recall é um chamado que as empresas fazem quando um produto ou serviço apresenta um defeito que coloque em risco a saúde e a segurança do consumidor. O objetivo é corrigir problemas e prevenir acidentes. A medida está prevista no artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que estabelece que ‘O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança’.

O CDC determina que o fornecedor que verificar algum defeito após a colocação do produto ou serviço no mercado, deve comunicar o fato imediatamente às autoridades e aos consumidores. Além disso, qualquer pessoa pode comunicar o fornecedor, Procon ou demais autoridades sobre acidentes de consumo. Todos os recalls devem ser amplamente divulgados em mídias de grande circulação. O Procon-SP divulga regularmente qualquer tipo de recall registrados e mantém em seu site um banco de dados.