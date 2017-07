A apresentação completa com todas as informações está em https://goo.gl/Q2crN6

publicado em 13/07/2017

O prefeito João Dado reuniu na manhã desta quinta-feira (13/7) imprensa, vereadores, lideranças da cidade, servidores e equipe de Secretariado para apresentar o balanço das ações desenvolvidas pela Prefeitura de Votuporanga desde a posse do novo governo municipal em 1º de janeiro de 2017.

O deputado estadual Carlão Pignatari, o vice-prefeito Renatão Martins e o presidente da Câmara de Vereadores, Osmair Ferrari discursaram na abertura do evento e parabenizaram o prefeito e toda a sua equipe pelos primeiros 200 dias de governo e frisaram a união de todos por uma Votuporanga cada vez melhor. Elogiaram ainda a postura do prefeito em apresentar o balanço, assim como fez no final dos 100 dias de administração.





Por meio de uma apresentação em slides, o prefeito mostrou números e resultados de diversos projetos e ações em esporte, cultura, finanças, desenvolvimento urbano, geração de emprego e renda, entre outras áreas, frisando que sua gestão é focada em cuidar de gente, por isso destina a maior parte do orçamento às áreas de educação e saúde, em números até acima do que é preconizado em lei.





O prefeito ainda apresentou as obras que estão em andamento e falou sobre algumas delas que serão inauguradas no calendário de aniversário da cidade.





Entre os números que retratam o trabalho da atual gestão nestes primeiros seis meses estão: acompanhamento de mais de 20 obras em andamento; 850 toneladas de massa asfáltica utilizadas em tapa-buracos; 500 km de estradas rurais recuperadas; 6,4 mil árvores plantadas e outras 11 mil árvores podadas gratuitamente; 2,8 mil quilos de alimentos entregues pelo Auno Solidário; 3,8 mil atendimentos de assistência social nos CRAS, CREAS e CRAM; 4,8 mil atendimentos pela Secretaria de Direitos Humanos; 200 vagas abertas pela Univesp, universidade de ensino gratuito à distância; 780 toneladas de lixo retiradas pelo Cidade Limpa da TV TEM em 202 bairros, outras 468 retiradas pela Coopervinte e 3,2 mil toneladas pelos Ecotudos; redução de 729 para 15 no número de casos de dengue (2016/2017); 14 agentes de endemias contratados; 260 placas de trânsito orientativas instaladas; 10 mil atendimentos no Acessa São Paulo; 507 bolsas de sangue recolhidas; zerada fila de pequenas cirurgias; 1,5 milhão de refeições servidas pela merenda escolar; 152 novos servidores convocados em 2017; 270 vagas de emprego para pessoas em risco social; 480 eventos culturais realizados; 600 crianças atendidas em grupos de fomento à cultura; 200 atletas apoiados; 3,4 mil alunos nas escolinhas de esporte e muito mais.