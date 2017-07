O dinheiro foi achado durante uma operação contra tráfico de drogas

publicado em 04/07/2017

A polícia da Austrália encontrou uma mala com dinheiro em Wetherill Park, estado de New South Wales, e fez um post hilário no Facebook perguntando aos cidadãos se o dinheiro pertencia a alguém.





A maleta, com cerca de US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 4 milhões), estava atrás de uma casa no subúrbio de Wetherill Park.





O post diz: "Você perdeu US$ 1,6 milhão em dinheiro?"





Depois, afirma que a polícia abriu um processo para considerar o dinheiro "sem proprietário", mas afirma que preferia falar com quem "reconhecer" o dinheiro como seu.





"E, ao dizer que queremos falar com você, realmente queremos dizer que vamos perguntar onde você arranjou uma mala cheia de dinheiro. Temos uma leve suspeita que não é o dinheiro do seu pagamento".





O dinheiro foi achado durante uma operação contra tráfico de drogas.