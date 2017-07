Forte massa de ar polar vinda da Argentina derruba temperaturas nesta semana pelo país; há possibilidade de geada e até neve no Rio Grande do Sul e Santa Catarina

publicado em 17/07/2017

Esta massa de ar polar poderá ser a mais forte a agir sobre a América do Sul neste ano

A chegada de uma forte massa de ar polar vinda da Argentina deve trazer uma onda de frio ao Brasil a partir desta segunda-feira (17). As quedas mais intensas nos termômetros estão previstas para os estados da região Sul do país, com possibilidade de registro de temperaturas negativas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), nas áreas de serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina haverá condições para formação de geada e até neve em alguns pontos isolados, além de possibilidade de ventos fortes e risco de mar agitado.

Ainda conforme as previsões, esse ar frio vai se deslocar pelo país durante os próximos dias, derrubando as temperaturas na região Sudeste e atingindo também os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul e grande parte de Mato Grosso.

De acordo com a Climatempo, o frio intenso começou no domingo (16) sobre o centro-norte e leste da Argentina e no Uruguai, avançando depois sobre o Paraguai e a Bolívia até chegar ao Brasil. Esta massa de ar polar poderá ser a mais forte a agir sobre a América do Sul neste ano.

Segundo o Serviço Nacional Meteorológico da Argentina, Bariloche registrou recorde de temperatura negativa, com os termômetros chegando a -25,4ºC. O número anterior era de 30 de junho de 1963.

Até agora, a menor temperatura registrada no Brasil em 2017 foi de -5,7ºC em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, no dia 26 de junho.