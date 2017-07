Apostas podem ser feitas até as 19h; valor mínimo é de R$ 3,50.

publicado em 01/07/2017

Mega-Sena pode pagar R$ 8 milhões neste sábado (1º) (Foto: Heloise Hamada/G1)

O sorteio 1.944 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 8 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília) deste sábado (1º) em Cachoeira, na Bahia.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

