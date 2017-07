O documento foi publicado no dia 15 de junho, mas só ganhou repercussão depois de divulgado pela Rádio Vaticano

publicado em 12/07/2017

A coisa ficou feia para os católicos com intolerância ao glúten. O cardeal Robert Sarah, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, publicou um documento que proíbe a utilização de hóstias sem glúten nas missas.





O documento foi publicado no dia 15 de junho, mas só ganhou repercussão depois de divulgado pela Rádio Vaticano, informa a Folha de S. Paulo.





Aliás, as hóstias podem até ter pouquinho glúten, “desde que contenham uma quantidade suficiente de glúten para obter a confecção do pão sem a adição de materiais estranhos e sem o uso de procedimentos que alterariam a natureza do pão”.





A principal preocupação do bispo é com a origem das hóstias, já que antes “eram algumas comunidades religiosas que cuidavam de assar o pão e fazer o vinho usado na celebração da eucaristia”, e agora os ingredientes são “vendidos também em supermercados e por meio da internet”. A tradição católica prega que, durante a celebração da missa, o pão e o vinho se convertem no corpo de Cristo.