O dono afirmou que já levou sustos quando a descarga foi acionada pelo gato quando ele estava sozinho em casa

publicado em 01/07/2017

Um morador preocupado com a conta de água exagerada deixou uma câmera escondida no banheiro e descobriu que seu gato tinha aprendido a dar a descarga do vaso sanitário.





Curt Coleman disse que o gato, chamado Crazy Eyes, fazia isso repetidas vezes durante o dia. Ele agora é obrigado a manter a porta do banheiro fechada.