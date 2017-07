Flame recebe presentes de seus fãs e chegou a participar de programas de TV

publicado em 12/07/2017

Os bombeiros de um quartel de Greenville, no estado americano da Carolina do Sul, adotou um gatinho, o Flame, e agora ele está fazendo sucesso nas redes sociais.





No começo, os bombeiros disseram que ficaram preocupados por não saber como lidar com um animal de estimação, mas depois eles se acostumaram com Flame.





O gatinho também começou uma carreira de sucesso na redes sociais. Os bombeiros estão aproveitando a popularidade dele para dar dicas de segurança e também dicas sobre como ter um animal de estimação com responsabilidade.





Flame recebe presentes de seus fãs e chegou a participar de programas de TV.