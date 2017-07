O deputado federal pede respeito e não poupa críticas aos petistas: “cambada de vagabundos!”; em vídeo, parlamentar é bastante duro

publicado em 18/07/2017

O deputado federal Fausto Pinato (PP) não poupou críticas a petistas e sindicalistas

Revoltado com as críticas que vem sofrendo por con ta dos seus posicionamentos, o deputado federal Fausto Pinato (PP) soltou os cachorros contra petistas e sindicalistas em vídeo divulgado em uma rede social. “Quem acabou com o país foram vocês, seus petistas bandidos!”, disparou. Por duas vezes, ele chama os “rivais” de “cambada de vagabundos”.

No vídeo, o parlamentar garante que é uma pessoa séria, correta e que vota de acordo com as suas convicções. “Nesse sentido, eu acho que a dúvida deve ficar do lado do presidente, e não estou defendendo o presidente, estou defendendo o Brasil. Nós sabemos que no caso do afastamento por conta de processo penal, podemos ficar até seis meses sem presidente, assumindo o presidente da Câmara, o que vai gerar instabilidade”, falou. Ele entende que o momento é deve ser de “responsabilidade.

Aos petistas, o legislador disse que as emendas extras e impositivas são destinadas para deputados da base. A verba, acrescentou, vai para hospitais, santas casas, ambulâncias, entre outros benefícios. “Quem ficou preso no mensalão foi o Zé Dirceu, que comprava deputado. Quem tem conta no exterior é o seu Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma, segundo o cara da JBS. Isso ninguém fala”, comentou.

A declaração fica ainda mais forte: “se vocês tiverem achando que eu tenho medo de petista ou sindicalista vagabundo...”. Pinato afirmou que é sério e que trabalha 18 horas por dia. “Eu não preciso me vender”, resumiu.

O deputado acusa petistas de “acabar com o país”, querendo colocar ideologia de gênero dentro das escolas, que são contra a redução da maioridade penal. “Sou contra o preconceito, tenho homossexual até na minha família, mas não me venha colocar ideologia de gênero na escola”, disse.

Na opinião do legislador, é importante dar um voto de confiança, não para o presidente Michel Temer, mas para o país. “Aqui não vai ser Venezuela nem Cuba. Vocês acabaram com o BNDS”, apontou. Ele entende também que as reformas feitas pelo atual governo servem para “concertar as m... que vocês fizeram”.

Pinato destacou ainda que a bandeira do Brasil é verde e amarela, e não vermelha. “Seus comunistas safados!”. “Quem tem consciência sabe da importância que é ter responsabilidade, não é com Michel Temer, não, porque nem nele eu votei; quem votou nele foram vocês, era vice da Dilma”, esbravejou.