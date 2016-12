Para motocicletas, tarifa passa de R$ 2,15 para R$ 2,40

publicado em 27/12/2016

As tarifas dos pedágios do trecho paulista da BR-153 ficarão 11,62% mais caras a partir de hoje, dia 27. Para automóveis, caminhonetes e furgões (2 eixos), a tarifa passará dos atuais R$ 4,30 para R$ 4,80. Para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas, o valor sobe de R$ 2,15 para R$ 2,40.





O reajuste anual da tarifa básica de pedágio, publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira, dia 23, é previsto no contrato de concessão entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Triunfo Transbrasiliana, responsável pela administração do trecho paulista da BR-153, o que inclui a sua duplicação.





Esse é o segundo reajuste anual desde que a Triunfo Transbrasiliana assumiu a duplicação da rodovia. Por outro lado, o reajuste deste ano é menor que o aplicado no ano passado, quando a tarifa para veículos de dois eixos passou de R$ 3,70 para R$ 4,30, ou seja, um aumento de 16,21%.

As novas tarifas são válidas para as quatro praças de pedágio mantidas pela companhia no trecho paulista da rodovia Transbrasiliana, nas cidades de Onda Verde, José Bonifácio, Lins e Vera Cruz. Quarta maior rodovia do País, a BR-153 tem seu trecho paulista administrado pela Transbrasiliana Concessionária de Rodovia desde fevereiro de 2008.