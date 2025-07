Evento reuniu atletas de todo o Estado e levou o público às lágrimas ao celebrar a inclusão e a superação por meio do esporte

publicado em 30/07/2025

Lideranças e centenas de pessoas acompanharam a abertura ontem das Olímpiadas das Apaes (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA noite de ontem foi marcada por emoção e celebração no Ginásio Poliesportivo da Unifev, com a abertura oficial da XXI edição das Olimpíadas Especiais das Apaes do Estado de São Paulo. O evento, que reúne 624 atletas com deficiência intelectual e múltipla, acompanhados por mais de 200 cuidadores, celebrou o poder transformador do esporte como ferramenta de inclusão social, respeito e dignidade humana.A cerimônia de abertura contou com a apresentação da tradicional Banda Zequinha de Abreu, mas o momento mais marcante foi a emocionante coreografia apresentada pelos atendidos da Apae de Votuporanga. A performance simbolizou, por meio da dança, a superação de barreiras e o protagonismo de pessoas com deficiência, arrancando aplausos e lágrimas da plateia pela expressão corporal e sensibilidade dos participantes.Entre as autoridades presentes estavam a anfitriã do evento e presidente da Apae de Votuporanga, Márcia Gianotti; o prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama Rose Seba; o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), responsável pela articulação dos recursos para a realização do evento; e o presidente da Câmara Daniel David (MDB).Já a nível estadual estiveram presentes o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa; a secretária estadual de Esportes, coronel Helena; e a presidente da Federação das Apaes do Estado de São Paulo, Cristiany de Castro, que é a responsável pela organização das Olimpíadas. O evento também contou com a presença do presidente nacional da Feapaes, Jarbas Feldner de Barros, prefeitos da região e lideranças de diversas instituições.Em entrevista ao A Cidade, a anfitriã do evento, Márcia Gianotti, não conteve a emoção ao destacar a importância da competição para os participantes e para a cidade.“Estamos vivendo uma verdadeira festa de inclusão, alegria e respeito. Sediar essa edição é uma honra e um reconhecimento à nossa dedicação. São quase mil pessoas circulando por Votuporanga, conhecendo nossa Apae e vivenciando o acolhimento que oferecemos com tanto amor”, afirmou.O prefeito Jorge Seba também se emocionou ao relatar momentos vividos nos bastidores da organização e no contato direto com os atletas. “Cada sorriso, cada abraço que recebi hoje já valeu todo o esforço. Votuporanga é uma cidade acolhedora, e receber esses atletas especiais com carinho é motivo de muito orgulho para todos nós. A estrutura foi pensada para eles, e ver o brilho no olhar de cada um é a maior recompensa”, destacou.A Apae de Votuporanga é a anfitriã, mas a organização das Olímpiadas é de responsabilidade da Feapaes-SP. A presidente da instituição, Cristiany de Castro, destacou o protagonismo dos atletas e o papel social das Apaes.“Mais do que uma competição, essas Olimpíadas mostram o quanto nossos atendidos têm a oferecer. A Rede Apaeana trabalha diariamente para garantir acesso, autonomia e dignidade. O brilho nos olhos deles, a alegria, revelam que estamos no caminho certo. A inclusão precisa sair do papel — e é isso que estamos fazendo aqui”, disse.Responsável pela articulação dos recursos para a realização do evento, o deputado estadual Carlão Pignatari destacou a dimensão logística e simbólica da iniciativa.“Estamos falando de quase 900 pessoas hospedadas, 1.800 refeições por dia, uma estrutura grandiosa e cuidadosa. Mas o que mais importa é que aqui todos saem vencedores. A inclusão vence, a cidadania vence, e Votuporanga mostra mais uma vez sua capacidade de acolher com excelência”, pontuou.Representando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) - que havia confirmado sua presença, mas desmarcou de última hora -, o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, reforçou o compromisso do Estado com a inclusão prática e efetiva.“Ver a inclusão acontecendo ao vivo, através do esporte, é emocionante. Crianças, jovens e adultos com deficiência estão aqui mostrando todo o seu potencial. Isso é inclusão de verdade, que transforma e dá sentido à vida. O que vemos aqui é uma demonstração clara de que Deus existe e se manifesta no amor que move a Rede Apaeana”, concluiu.A programação da XXI Olimpíadas Especiais das Apaes segue até sábado (2), com disputas esportivas em diversas modalidades e a tradicional Caminhada da Inclusão, que ocorrerá às 9h do último dia, no Parque da Cultura.