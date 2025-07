O compromisso, que havia sido firmado ainda em meados de abril, foi desmarcado sem a apresentação de nenhuma justificativa prévia

publicado em 29/07/2025

Tarcísio chega ao segundo semestre do segundo ano de seu mandato sem pisar em Votuporanga (Foto: Governo de SP)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) cancelou, na manhã desta terça-feira (29), a agenda prevista para a noite de hoje em Votuporanga, oportunidade em que participaria da abertura oficial da XXI edição das Olimpíadas Especiais das Apaes. O compromisso, que havia sido firmado ainda em meados de abril, foi desmarcado sem a apresentação de nenhuma justificativa prévia.Tarcísio chega ao segundo semestre do segundo ano de seu mandato sem pisar em Votuporanga. Durante a campanha eleitoral ele participou de um evento político com apoiadores na cidade, mas desde que assumiu o comando do Estado, não retornou ao município.O cancelamento da agenda foi comunicado ao prefeito Jorge Seba (PSD) e também ao deputado Carlão Pignatari (PSDB), que é quem havia feito o convite para que Tarcísio prestigiasse o evento. Em comunicado oficial, o parlamentar lamentou a decisão do governador, mas destacou que a programação para as Olimpíadas segue inalterada.“O deputado Carlão Pignatari, que aguardou até o último momento para confirmar a visita, lamenta profundamente o cancelamento de última hora. Ainda não há informações sobre o motivo da desistência, mas reforçamos que toda a expectativa estava voltada para a participação do governador neste importante evento regional. Seguimos com a programação e desejamos pleno êxito à abertura dos jogos, que celebram a inclusão, a superação e o esporte”, diz o comunicado.