O período de chuvas fortes e raios está começando na região e, por isso, algumas medidas de precaução são necessárias

publicado em 16/12/2016

Fique atento as orientações em caso de tempestade

Diante da possibilidade de tempestades típicas para esta época do ano, em que aumenta o risco de descargas elétricas, fazem-se necessários alguns cuidados simples para evitar prejuízos e risco de acidentes. Preocupada com o bem-estar dos clientes, a Elektro orienta como se proteger durante um temporal.

Cuidados dentro de casa durante tempestade:

Evite o banho e o uso de chuveiro e torneira elétrica na ocorrência de tempestades; evite contato com objetos com estrutura metálica como fogão, canos, etc, sobretudo se a residência se encontra em campo aberto; evite ligar equipamentos elétricos para a proteção do próprio aparelho; afaste-se das tomadas e evite o uso de telefone; desconecte das tomadas aparelhos elétricos ou eletrônicos, como: televisão, computadores, condicionadores de ar, dentre outros. Se possível, permaneça dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade:

Evite contato com objetos metálicos como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas; retire-se de lugares com água como: mar, lagos e barragens, pois, caso o indivíduo esteja em posição de nado o dano físico pode ser pior; evite ficar perto de tratores, máquinas agrícolas, motocicletas, carroças; evite locais abertos como estacionamentos, áreas rurais, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes, locais elevados; na prática de esportes a céu aberto como futebol, em locais sem nenhum tipo de proteção, durante ocorrências de descargas é conveniente a interrupção da partida e buscar abrigo; procure sempre abrigo que ofereça a melhor proteção; evite abrigar-se debaixo de árvores isoladas, caso não haja lugar seguro para abrigo. É de grande importância evitar brincadeiras com pipas e aeromodelos com fio. Atenção especial nas atividades das crianças durante tempestades!

Lugares ideais para abrigo: