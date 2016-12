Prêmio acumulou após nenhum apostador acertar as dezenas do último concurso; apostas poderão ser feita até as 14h do dia do sorteio

publicado em 30/12/2016

Prêmio é de R$ 225 milhões

A Mega da Virada acumulou e deve pagar o prêmio de R$ 225 milhões para o apostador que acertar os seis números do concurso 1890 neste sábado (dia 31). O prêmio principal, sorteado no último sábado (dia 24), não saiu para nenhum apostador. No último sorteio, 49 apostadores acertaram cinco das seis dezenas do concurso 1889 e receberão R$ 28.397,25. Outras 3138 apostas acertaram quatro números. Cada bilhete pagará R$ 633,46. Os números sorteados foram 16, 23, 25, 28, 30 e 44.

O sorteio foi feito no Caminhão da Sorte, em Ji-Paraná (RO). A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 14h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do País. O sorteio será às 20h, no horário de Brasília.

Prêmios