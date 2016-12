Mais de 3 milhões de produtos de setores como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, utilidades domésticas estarão à disposição dos consumidores com descontes de até 70%

publicado em 30/12/2016

Loja de Votuporanga deve receber grande público

Na próxima semana o Magazine Luiza promoverá a maior e mais esperada promoção do varejo nacional, a Liquidação Fantástica, que ocorrerá em 6 de janeiro (sexta-feira) e será realizada, simultaneamente, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Milhões de pessoas comparecerão às 791 lojas da rede para aproveitar descontos de até 70%. Mais de 3 milhões de produtos de setores como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, utilidades domésticas, brinquedos e informática estarão à disposição dos consumidores. A unidade de Votuporanga também participará da promoção.

Sobre a Liquidação Fantástica

Desde 1994, quando foi criada a Liquidação Fantástica, o Magazine Luiza dá a largada das grandes promoções do varejo de início de ano. A ousada ação de marketing já é tradicional em todo o país e atrai milhares de clientes às filiais da rede, a primeira do varejo a realizar este tipo de ação, que depois foi seguida por todos os concorrentes, mudando o calendário de vendas no mês de janeiro.

Magazine Luiza