As obras foram aceleradas para que os colaboradores iniciem suas atividades já a partir de Janeiro

publicado em 29/12/2016

Empresa começa a funcionar em janeiro (foto: arquivo)

Com foco no crescimento e expansão de suas operações, a Vikstar chega ao município de Votuporanga com muitas oportunidades de emprego na bagagem. A empresa, focada no segmento de Contact Center abrirá sua sede, anexa ao futuro North Shopping Votuporanga, nesta sexta-feira, 30 de dezembro.

O espaço contará com recepção, sala de descompressão e toda estrutura personalizada para atender as necessidades dos colaboradores que atuarão na Vikstar.

O processo de seleção para as vagas iniciou em Outubro e desde então, mais de 2 mil currículos foram recebidos. Após a triagem do material, a equipe de Recrutamento e Seleção iniciou a fase das entrevistas. Tudo isso para que fosse possível chegar à primeira turma da Vikstar em Votuporanga, composta por 300 colaboradores que sairão do treinamento direto para a linha de frente do atendimento.

Sobre a Vikstar

Empresa de Contact Center que atua há 10 anos no mercado, a Vikstar conta com mais de 10 mil colaboradores e faz da qualidade, sua marca registrada no segmento. A Empresa mantém três operações em São Paulo, na região leste e um Centro de Treinamento no Tatuapé.

Com a expansão dos negócios, Teresina, Londrina e Votuporanga ganharam outras unidades da companhia.