Dono, que faleceu devido um câncer, morava sozinho com o animal; Belinha seguiu a ambulância que levou o dono até o hospital

publicado em 28/12/2016

A presença de uma cadelinha na porta do Pronto Socorro de Nova Olímpia, a 207 km de Cuiabá, comoveu funcionários e pacientes do hospital. Há um mês, Belinha espera pelo dono, que faleceu na unidade durante o tratamento contra um câncer. O homem, que tinha 58 anos, vivia sozinho com o animal.

O socorrista que levou o paciente até o hospital, Amir Rodrigues dos Santos, explica que Belinha seguiu a ambulância. “Quando a gente colocou o paciente na ambulância a cachorrinha já estava ao lado dele”, conta.

Desde então, a cadela faz vigília na porta de entrada e saída dos pacientes, farejando todos que passam pelo local. “A última lembrança dela é dessa entrada dele nessa porta e até hoje ela está aqui, porque o paciente infelizmente veio a óbito”, diz Amir.

O animal se tornou um mascote do hospital. Belinha recebe alimentos, cuidados e carinho dos funcionários e pacientes. “É o xodó aqui do hospital, todos aqui cuidam dela, fazemos o que podemos pela cachorrinha”, explica o motorista Reginaldo Mezidio.