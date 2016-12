Famosa rede de fast food já está em pleno funcionamento no município vizinho

publicado em 28/12/2016

Burger King já está aberto a população em Fernandópolis

Desde a última segunda-feira (26) já está em funcionamento a unidade da rede Burger King no Shopping Center Fernandópolis. A previsão inicial de inauguração era para o fim de novembro, mas as obras de instalação acabaram atrasando. A unidade está implantada em um espaço de aproximadamente 80m², que antes era ocupado pelo restaurante 'La Bamba'.

A marca

Burger King, muitas vezes abreviado como BK, é uma rede de restaurantes especializada em fast-food, fundada nos Estados Unidos por James McLamore e David Edgerton, que abriram a primeira unidade em Miami, Flórida. A empresa começou em 1953 com o nome Insta-Burger King, uma cadeia de

restaurantes com sede em Jacksonville. Depois que o Insta-Burger King entra em dificuldades financeiras em 1954, seus dois franqueados localizados em Miami, David Edgerton e James McLamore, compram a empresa e rebatizam-a Burger King.