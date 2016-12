Confira nossas dicas de pontos turísticos para você relaxar pela região

publicado em 28/12/2016

Da redação

Quer um feriado ou fim de semana tranquilo neste ano novo, com lugares para conhecer pertinho de Votuporanga? Confira nossas dicas de pontos turísticos para você relaxar pela região. Chame a família e amigos e divirta-se na virada do ano!

1- Cachoeira de São Roberto

Um lugar tranquilo, com área de camping, quiosques e bares para você relaxar é o que promete a Cachoeira de São Roberto, localizada em Pontes Gestal, interior de São Paulo, a 52,6 km de Votuporanga.

A área é banhada pelo rio Preto e proporciona momentos de esportes náuticos, além da bela paisagem e contato com a natureza.

Endereço: Estrada rural, sem número – Zona Rural. Pontes Gestal – SP.

2- Cachoeira do Talhadão

Com aproximadamente uma hora de estrada de Votuporanga a Palestina, a cidade abriga uma cachoeira com queda maravilhosa para o interior do estado de São Paulo e é local de belas paisagens, sendo um cartão postal do município. A cachoeira fica no distrito de Duplo Céu, a 76,9 km de Votuporanga, e recebe mais de mil pessoas aos fins de semana. Um local para famílias e amigos desfrutarem gratuitamente na região.

Endereço: Estrada rural, sem número – Zona Rural, Palestina – SP.

3- Cachoeira do Miltão

Pousada sustentável e restaurante ecológico é o que prega a Cachoeira do Miltão, em Bálsamo, a 80,1 km de Votuporanga. O local abriga dez nascentes, mata nativa e animais silvestres, além de trilhas ecológicas, banho de cachoeira e um ar livre cheio de equilíbrio e harmonia.

As pessoas podem conferir tudo isso no local que recebe hóspedes de quarta-feira a domingo e feriados das 9h às 18h.

Endereço: Estrada municipal que liga Bálsamo a Mirassolândia – km 10.

4 - Café da Colônia

A 114 km de Votuporanga, o Café da Colônia, em Uchôa, abriga uma das melhores gastronomias caipiras do interior paulista. O Café da Colônia é servido das 8h às 11h aos domingos, e durante a semana as visitas ao local devem ser agendadas.

O valor é R$30 por pessoa para comer à vontade um cardápio de mais de 35 itens. O melhor é que neste preço já estão inclusas as atrações do local, como a trilha da mina, o “mundo dos bichos”, o jardim sensorial e o passeio a cavalo para a criançada, uma ótima opção para este 12 de outubro.

Endereço: rua Abel Rodrigues Castanheira, sem número. Uchôa – SP.

5- Prainhas de Rubinéia

Três prainhas em Rubinéia são pontos turísticos próximos para você aproveitar o feriado desta quarta-feira. A cidade, que fica a 120 km de Votuporanga, conta com as praias da Esmeralda, do Pedregulho Cor-de-Rosa e do Sol que abriga áreas para camping, banho, pesca, esporte náuticos, além da observação de pássaros como araras e papagaios, além de saguis, tatus, gambás, tamanduás e capivaras.

Uma opção escolhida por muitos moradores da região para realizar uma confraternização entre famílias e amigos, nas águas cristalinas do interior de São Paulo.

Endereço: Estrada rural, sem número – Zona Rural. Rubinéia – SP.

6- Termas de Ibirá

Serenos lagos, uma pequena ilhota e a mini-península, que servem de habitat para os gansos nativos. O Parque das Termas de Ibirá está localizado a 128 km de Votuporanga e conta com águas terapêuticas, com poder cicatrizante, antioxidante, antialérgico e relaxante.

São cinco fontes que compõem o conjunto hidromineral das termas que tem capacidade para oferecer até 500 banhos por dia. No local podem ser encontrados serviços como banhos de imersão, saunas única e seca, duchas escocesa e circular, pista de caminhada, áreas de lazer e camping entre outros.

Alguns serviços devem ser agendados antecipadamente na recepção do Balneário ou pelo telefone 17 3551-1313.

Endereço: Balneário Termas de Ibirá”Evaristo Mendes Seixas” - ruaDr.HugoBeolchi, 822. Ibirá – SP.

7- Thermas dos Laranjais

Um dos parques aquáticos mais visitados do mundo, que tem capacidade para receber cerca de 15 mil visitantes por dia conta com mais de 50 atrações para você aproveitar neste feriado de Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia da Criança. O Thermas dos Laranjais fica localizado em Olímpia, interior de São Paulo, 138 km de Votuporanga.

Nesta quarta-feira, o local conta com mais de dez brinquedos temáticos para a garotada, no salão social do Parque. Além disso, neste feriado conta com um preço especial - R$90 (inteira) e R$45 (meia). O ingresso infantil é no valor de R$10.

Endereço: Avenida do Folclore, 1.543. Olímpia – SP.

8 - Barra do Monjolo

A 145 km de Votuporanga, em Minas Gerais, os interioranos podem conferir a Barra do Monjolo. Um local às margens do rio Grande para relaxar e não ter pressa para aproveitar. O Camping Barra do Monjolo tem como destaque a gastronomia: o peixe na telha é o mais pedido do lugar.

Por lá você também pode alugar canoas ou até mesmo fazer trilhas até as maravilhosas cachoeiras.

Endereço: Estrada rural, sem número – Zona Rural. Fronteira – MG.

9 - Lagoa Santa

Considerada uma das mais belas lagoas brasileiras, Lagoa Santa, localizada em Goiás, fica a 259 km de Votuporanga, e conta com uma mistura de cores, ventos e sons. Com o atrativo natural de águas termais com temperatura de 29º a 31ºC, o local leva turistas de vários lugares e conta ainda com 370 mil metros de área verde intacta e passarelas que conduzem aos banhos.

Endereço: Rodovia GO 302, 19,5km, sem número. Lagoa Santa – GO

10 - Barra Bonita

A cidade de Barra Bonita, localizada a 311 km de Votuporanga, conta com inúmeros pontos turísticos e fica às margens do rio Tietê. Os turistas podem encontrar no local a Praça do Teleférico, a Mini Cidade da Criança, a ponte Campos Salles (cartão de visita e maior patrimônio da cidade), também conhecida como Ponte dos Arcos, o museu municipal “Luiz Saffi”, Praça do Artesanato, além de passeios de barco no límpido rio que abriga as mais variadas espécies de peixes.

A cidade também conta com a Usina Hidrelétrica Barra Bonita que os turistas podem desfrutar. Por lá é possível fazer um passeio resgatando um pouco da história do país. (Colaborou Gabriele Reginaldo)