Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Impressão bloqueada!
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link http://www.acidadevotuporanga.com.br/falecimento/2025/11/falece-laert-megiani-aos-86-anos-n85467 ou as ferramentas oferecidas na página. Se precisar copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco
Faleceu no domingo (2), aos 86 anos de idade, o bancário aposentado do Banco do Brasil, Laert Megiani. Membro ativo da Colônia Italiana de Votuporanga e grande cultivador de orquídeas, Laert era uma pessoa muito conhecida na cidade e deixa familiares, além de um grande círculo de amigos. Seu corpo foi velado no Velório Sagrado Coração e o sepultamento ocorreu no domingo (2), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/falecimento/2025/11/falece-laert-megiani-aos-86-anos-n85467
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link {{link}} ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do jornal A Cidade estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Se precisa copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco