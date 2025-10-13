Votuporanga perdeu ontem um de seus pioneiros e principais nomes do esporte: o sensei Hidehito Otuki

publicado em 06/11/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brFaleceu hoje, aos 89 anos de idade, um dos pioneiros da colônia japonesa de Votuporanga, Hidehito Otuki. Faixa preta de judô em 8º Dan (título raríssimo na modalidade), ele também foi uma lenda do esporte no município e em todo o Estado de São Paulo.É impossível falar da história do judô em Votuporanga e na região sem citar Hidehito Otuki. Fundador da Associação de Judô Cerejeira de Votuporanga e idealizador do Campeonato de Judô Cerejeira (Nozumo Abê), tradicional em todo o Estado de São Paulo, dedicou sua vida à formação de gerações de atletas e ao fortalecimento do esporte na região.Além de mestre no tatame, foi exemplo de humildade, disciplina e solidariedade, deixando um legado que vai muito além das artes marciais, alcançando também a vida comunitária e social de Votuporanga. Na vida pública, Hidehito Otuki também contribuiu como vereador, atuando na 7ª Legislatura (1973–1977) e 8ª Legislatura (1977–1983) da Câmara Municipal.Era casado com Sônia Matiko Araki Otuki e deixa as filhas Rididely, Mariane e Alyne. Em razão de seu falecimento, a Câmara Municipal e a Prefeitura de Votuporanga decretaram luto oficial de três dias no município.