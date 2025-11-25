Nove alunos foram premiados com bolsas integrais para o ensino médio em escolas particulares durante emocionante cerimônia realizada no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo

publicado em 26/11/2025

Estudantes da rede pública brilham no concurso ‘O Melhor Estudante de Votuporanga 2025’

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA noite de segunda-feira (24) foi marcada por emoção e celebração no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, onde foram anunciados os nomes dos nove estudantes de escolas públicas vencedores do tradicional concurso “O Melhor Estudante de Votuporanga 2025”.A cada revelação, aplausos e sorrisos tomaram conta do auditório, coroando o esforço de jovens que, com dedicação e determinação, conquistaram bolsas de estudo integrais para cursar os três anos do ensino médio em escolas particulares da cidade.Realizado pelo Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, o concurso é uma das iniciativas educacionais mais tradicionais do município e tem como principal objetivo valorizar o empenho dos alunos do ensino fundamental, incentivando a excelência acadêmica e promovendo oportunidades. As provas desta edição ocorreram no dia 26 de outubro, no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), reunindo estudantes do 9º ano de diversas escolas públicas em um momento de aprendizado, superação e reconhecimento.A iniciativa, que conta com o apoio da Secretaria Municipal da Educação e de instituições educacionais parceiras, reforça o compromisso conjunto com a formação de jovens cidadãos e com o estímulo ao mérito estudantil. Graças ao apoio das escolas patrocinadoras – Colégio Unifev, Escola Passo a Passo, Coopevo Dinâmica e Piconzé Anglo –, os nove vencedores terão garantidas bolsas integrais para cursar o ensino médio, oportunidade que promete transformar trajetórias e ampliar horizontes.Para o presidente do Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, Marcos Garcia, a noite representou mais do que uma cerimônia: foi a confirmação de um trabalho que atravessa gerações e impacta famílias inteiras. “Chegamos à 23ª edição do Melhor Estudante de Votuporanga, e nós, rotarianos, temos a alegria de sentir que nossa missão foi cumprida. Foram 108 estudantes da rede pública reconhecidos, além de nove bolsas integrais para os três anos do Ensino Médio, transformando realidades e abrindo caminhos de futuro. Uma noite de emoção, mérito, dedicação e a certeza de que famílias inteiras serão impactadas pela educação. Parabéns a todos os participantes, às escolas públicas pelo compromisso em formar e preparar esses jovens, e às escolas particulares patrocinadoras deste projeto – que agora recebem talentos que levarão seus nomes ainda mais longe”.O clima de celebração que tomou conta do Centro de Convenções refletiu a importância do concurso no cenário educacional votuporanguense. Mais do que premiar o desempenho nas provas, o evento reafirmou a força de uma rede que, ano após ano, se mobiliza para incentivar o protagonismo estudantil e fortalecer o futuro de jovens que encontram na educação um caminho de transformação.- Nicole Quirino de Paula Silva (Maria Nivea) – Bolsa Unifev- Isis Parra Silvério Da Mata (Sab) – Bolsa Unifev- Sarah Vitoria Pereira De Souza (Uzenir) – Bolsa Unifev- Vinicius Saura Da Costa (Enny) – Bolsa Unifev- Gabriel Teixeira Rodrigues (Sao) – Bolsa Passo A Passo- Maykon De Oliveira Marques (Maria Nivea) – Bolsa Passo A Passo- Joao Ricardo H. Freitas (Maria Nivea) – Bolsa Anglo)- Kamilly Fuentealba Previatto Nunes (Manoel Lobo) – Bolsa Anglo- Natacha Aparecida Da Silva De Jesus Dos Santos (Uzenir) – Bolsa Dinâmica