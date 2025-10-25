Hermelinda Marcaci Olivo falece em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)
Hermelinda Marcaci Olivo, figura muito conhecida e ativa na sociedade votuporanguense, faleceu nesta quinta-feira (13), na Santa Casa de Votuporanga, às 13h30, aos 74 anos. Ela deixa a filha Fabiana, além de irmãos e netos. Era irmã de Marcaci (bombeiro aposentado), Heloísa, Lúcio, Décio, Marina e Dirce. Por muitos anos, trabalhou na Cesp, onde construiu sua trajetória profissional até a aposentadoria. Foi também sócia e diretora do Assary Clube de Campo, participando ativamente de eventos sociais, esportivos e culturais do clube, ela integrava o tradicional grupo de amigos do futebol “Tamo Junto”. Atuou por mais de duas décadas na Aprevo (Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga), onde integrou a diretoria e chegou a exercer a presidência. Sempre participou de todas as ações voltadas aos pacientes em hemodiálise. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.