Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 09/06/2025

Umbelina Vieira da Silva, 77 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu no sábado (7), a comerciante Umbelina Vieira da Silva, aos 77 anos, vítima de choque hipovelemico. Umbelina residia no bairro CDHU em Valentim Gentil. Deixa os filhos Marta da Silva Piveta (em memória), Luiz Rocha (em memória) e Geni da Silva Felicio, além de netos, bisnetos, demais amigos e familiares.