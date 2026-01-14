Votuporanguense e Santo André jogaram na noite desta quarta-feira (21) na Arena Plínio Marin

publicado em 21/01/2026

CAV e Santo André jogaram na Arena Plínio Marin (Foto: Rapha Marques)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense recebeu o Santo André na noite desta quarta-feira (21) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 2026. Com dificuldade no ataque e pouca inspiração, o CAV venceu por 1 a 0, com gol de Luiz Thiago, que entrou no intervalo.O primeiro lance de perigo foi do CAV. Aos nove minutos, Feijão levantou da direita e Caio Mancha, livre, cabeceou para fora. Grande chance perdida pela Alvinegra. Aos 15, após cruzamento da direita, Rafael Tanque desviou e a bola passou raspando a trave direita de Gabriel Félix.Aos 34, Gabriel Félix salvou a Pantera. Após cruzamento do lado esquerdo, Rafael Tanque chutou de primeira e o goleiro alvinegro defendeu. A primeira etapa terminou em 0 a 0.Já no segundo tempo, Orlando Júnior arriscou de fora da área e Gasparotto encaixou. Na sequência, novamente Orlando arriscou, desta vez do lado direito, e Gasparotto espalmou.A Pantera abriu o placar aos 20 minutos. Alison deu bom passe para Kauan, que cruzou da esquerda e Luiz Tiago se jogou na bola para tocar de perna direita e marcar. O jogo terminou em 1 a 0 para a equipe de Votuporanga, que soma sete pontos no torneio.A Série A2 desta temporada apresenta como novidade a realização de quadrangulares na segunda fase, etapa que antecede a semifinal e definirá os acessos. Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno.Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, que, além da vaga na decisão, garantirá o acesso à elite estadual de 2027. Em caso de igualdade no placar agregado, prevalecerá a melhor campanha, critério que também dará ao time de melhor desempenho o direito de decidir em casa.O próximo jogo do CAV será sábado (24), às 18h, contra o Linense, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.