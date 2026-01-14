Paulo Roberto Santos entende que o CAV jogou melhor no segundo tempo; Pantera empatou com o Sertãozinho

publicado em 20/01/2026

A Votuporanguense do goleiro Gabriel Félix volta a jogar na noite de amanhã na Arena Plínio Marin Foto: Douglas Ribeiro

O Clube Atlético Votuporanguense encarou o Sertãozinho na noite deste sábado (17) no Estádio Municipal Frederico Dalmaso, o Fredericão, casa do adversário, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2 2026. O duelo foi fraco tecnicamente e terminou em 0 a 0. Com o resultado, a Pantera conquistou seu quarto ponto no torneio em três confrontos. Em sua análise, o técnico alvinegro, Paulo Roberto Santos, valorizou o ponto conquistado fora de casa.“Esses jogos são sempre muito disputados, sabemos que será assim até o final. Pegamos um adversário muito difícil, muito rápido, um adversário que veio de um jogo muito bom contra o XV lá em Piracicaba. Acho que a gente tinha que ter algumas precauções, mas não poderíamos deixar de jogar”, comentou, logo após a partida, em entrevista à rádio Cidade FM 94,7, que transmitiu o duelo.Na visão do comandante, o desempenho da Pantera no segundo tempo foi melhor em comparação à etapa inicial. “Acho que dos males, o menor. Pontuamos, é um campeonato assim mesmo, o objetivo é buscar a classificação entre os oito e livrar o mais rápido possível do risco de rebaixamento, algo que existe para todas as equipes participantes”, acrescentou.A Série A2 desta temporada apresenta como novidade a realização de quadrangulares na segunda fase, etapa que antecede a semifinal e definirá os acessos. Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno.O jogoO CAV do técnico Paulo Roberto Santos começou o jogo com Gabriel Félix; Vinícius Baracioli, Matheusão, Amorim e Kauan; Feitosa, Alison, Rodolfo e Feijão; Fernandinho e Caio Mancha. O primeiro tempo, como dizem dos torcedores, foi de dar sono. Nenhuma chance clara de gol foi criada. Partida de muita marcação, mas de pouca criatividade. A primeira etapa terminou em 0 a 0.A primeira chance clara de gol só aconteceu aos 20 minutos da segunda etapa. Após cruzamento do lado direito, Adiel matou no peito, chutou e a bola passou perto da trave direita do goleiro da Alvinegra.O próximo jogo do CAV será amanhã, às 19h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, contra o Santo André.