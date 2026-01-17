Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, e o prefeito Jorge Seba

publicado em 21/01/2026

Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, e o prefeito Jorge Seba. Foto: Instagram Jorge Seba

A Associação Paulista de Municípios (APM) realizou na terça-feira (20), em São José do Rio Preto, mais uma etapa do Conexão APM, projeto itinerante que percorre o Estado de São Paulo com o objetivo de promover capacitação técnica, diálogo institucional e troca de experiências entre gestores públicos municipais. O encontro aconteceu no Ipê Park Hotel, das 8h às 17h, e foi direcionado aos municípios que integram as Regiões Administrativas de São José do Rio Preto e Barretos.O evento reuniu prefeitos, parlamentares, secretários municipais e equipes técnicas de diversas cidades da região, que participaram de uma programação extensa voltada à discussão de temas estratégicos da administração pública. Ao longo de todo o dia, os participantes acompanharam painéis, apresentações técnicas e momentos de debate voltados ao fortalecimento da gestão municipal e ao aprimoramento das práticas administrativas.A programação do Conexão APM abordou assuntos centrais da agenda municipalista, com foco em soluções práticas aplicáveis à realidade dos municípios paulistas. Entre os temas tratados estiveram finanças públicas, planejamento orçamentário, impactos e desafios da reforma tributária, políticas públicas de saúde e educação, estratégias de comunicação pública e ações coletivas em defesa dos interesses municipais. As discussões tiveram como objetivo oferecer subsídios técnicos e informações atualizadas para apoiar os gestores na tomada de decisões e na condução das administrações locais.Um dos destaques do encontro foi a participação do secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, que tem acompanhado o Conexão APM em todas as etapas do projeto e também esteve presente nesta edição realizada em São José do Rio Preto.O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, participou do evento e comentou a importância do encontro. “O evento contou com a presença do secretário Gilberto Kassab, que esteve conosco contribuindo com sua experiência, dialogando com os prefeitos e compartilhando informações importantes para fortalecer os municípios. A boa política se faz assim: ouvindo quem está na ponta, entendendo os desafios reais de cada cidade e trabalhando de forma conjunta para levar resultados concretos à população”.A etapa realizada em São José do Rio Preto integra o calendário de ações do Conexão APM, que segue percorrendo diferentes regiões do Estado de São Paulo com o objetivo de fortalecer o municipalismo, promover a capacitação contínua dos gestores e estimular a construção de soluções conjuntas para os desafios enfrentados pelas administrações municipais.