A Votuporanguense jogou contra o Sertãozinho (Foto: @flaviotorresphoto)
Daniel Marques
O Clube Atlético Votuporanguense encarou o Sertãozinho na noite deste sábado (17) no Estádio Municipal Frederico Dalmaso, o Fredericão, casa do adversário, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2 2026. O duelo foi fraco tecnicamente e terminou em 0 a 0. Com o resultado, a Pantera conquistou seu quarto ponto no torneio.
O CAV do técnico Paulo Roberto Santos começou o jogo com Gabriel Félix; Vinícius Baracioli, Matheusão, Amorim e Kauan; Feitosa, Alison, Rodolfo e Feijão; Fernandinho e Caio Mancha. O primeiro tempo, como dizem dos torcedores, foi de dar sono. Nenhuma chance clara de gol foi criada. Partida de muita marcação, mas de pouca criatividade. A primeira etapa terminou em 0 a 0.
A primeira chance clara de gol só aconteceu aos 20 minutos da segunda etapa. Após cruzamento do lado direito, Adiel matou no peito, chutou e a bola passou perto da trave direita do goleiro da Alvinegra.
O próximo jogo do CAV será quarta-feira (21), às 19h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, contra o Santo André.