Lauana Prado vive fase de virada com shows gigantes, término de relacionamento e anúncio de gravidez

publicado em 21/01/2026

Cantora vai se apresentar no OBA Festival 2026. Fonte: Instagram Lauana Prado

O Carnaval de 2026 promete ser ainda mais especial para a cantora Lauana Prado, que acaba de confirmar a primeira gravidez e se prepara para subir ao palco do OBA Festival, um dos maiores eventos de Carnaval do Brasil. A artista será uma das grandes atrações do festival, que acontece entre os dias 14 a 16 de fevereiro, em Votuporanga (SP), e deve reunir mais de 20 mil pessoas por dia.A cantora vai dividir o palco com grandes nomes da música nacional, incluindo Léo Santana, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Banda Eva, Turma do Pagode, Monobloco, Kamisa 10, MC Hariel e DJ Dennis. Segundo a assessoria de imprensa da cantora Lauana Prado promete um show vibrante, mas adaptado para sua gestação, equilibrando energia e conforto. Para este momento especial, a cantora deve apostar em looks leves, coloridos e com brilho, que valorizem a gravidez com segurança, sem perder o estilo carnavalesco.A trajetória recente de Lauana Prado incluiu um momento de grande exposição pessoal quando ela e o empresário com quem se relacionava anunciaram sua separação em 2025, após um período de relacionamento que havia gerado expectativas entre fãs e seguidores. A notícia foi divulgada por meio de redes sociais e repercutiu rapidamente na imprensa, gerando comentários tanto de apoio quanto de curiosidade sobre os motivos da decisão. Em suas declarações públicas, Lauana destacou que havia chegado a um ponto em que cuidar de si mesma e priorizar seu bem-estar era essencial, revelando uma postura honesta e madura diante do término.Em meio a esse cenário de mudanças pessoais, Lauana Prado surpreendeu o público ao confirmar, pouco tempo depois, a sua primeira gravidez, um anúncio recebido com grande carinho pelos fãs. A cantora compartilhou a informação de forma delicada e cuidadosa — sem entrar em detalhes íntimos, mas afirmando que vivia um momento especial e de gratidão, reforçando que a chegada de um filho era um desejo antigo. A gestação rapidamente ganhou apoio nas redes sociais, com mensagens de incentivo, carinho e celebração tanto de admiradores quanto de colegas de profissão.Enquanto isso, a imprensa especializada destacou que a gravidez e o término do relacionamento foram tratados por Lauana com transparência e respeito, mantendo o foco no novo ciclo que se iniciava. A cantora também reforçou que sua decisão de falar abertamente sobre o tema foi guiada pelo desejo de acolher outras mulheres que passam por experiências semelhantes — um reflexo não apenas de sua trajetória musical, mas também da sua trajetória pessoal, que integra conquistas, desafios e um novo capítulo de maternidade.No dia 11 de janeiro de 2026, Lauana Prado anunciou oficialmente o término do noivado com a influenciadora Tati Dias por meio de um comunicado nas redes sociais. Segundo Lauana, a decisão foi tomada de forma madura após as duas perceberem que, apesar do amor, suas rotinas, ritmos e perspectivas de vida seguiam em direções distintas, motivo que as levou a decidir, com respeito e gratidão pela história vivida, que o melhor era seguir caminhos diferentes.O relacionamento entre Lauana e Tati havia começado em junho de 2024, e em junho de 2025 a influenciadora havia pedido a cantora em casamento durante uma viagem romântica à Praia do Forte, na Bahia, em um momento que viralizou entre fãs e na mídia.Nos dias que se seguiram ao término, Tati Dias chegou a se pronunciar nas redes explicando que foi Lauana quem colocou um ponto final no relacionamento e pedindo respeito ao momento delicado, ressaltando que precisava “encontrar uma forma de continuar a sua vida”.Pouco depois da separação, Lauana Prado anunciou também que está grávida do seu primeiro filho, revelando que havia descoberto a gestação semanas antes, mas aguardado o momento certo para compartilhar com o público. A cantora descreveu a gravidez como “seu maior projeto, sua maior bênção e a melhor promessa que a vida já lhe trouxe”.Fonte: Revista Caras