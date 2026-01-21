Os veículos que compõem a premiação foram doados pelo empresário Valmir Dornelas, do Ibis Hotel e do Grupo Ville Gramadão

publicado em 21/01/2026

Empresário Valmir Dornelas doou os veículos. Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brFoi lançada, na tarde desta quinta-feira (21), no cinema do Parque da Cultura de Votuporanga, a quinta edição da campanha “Ação Entre Amigos”, iniciativa que sorteia prêmios e destina os recursos arrecadados às entidades assistenciais da cidade. Os veículos que compõem a premiação foram doados pelo empresário Valmir Dornelas, do Ibis Hotel e do Grupo Ville Gramadão. A campanha é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba.Para participar da campanha, basta comprar um bilhete no valor de R$ 10 em uma das entidades assistenciais da cidade. Com o bilhete, o participante concorre a um Fiat Mobi, avaliado em cerca de R$ 80 mil. A campanha conta ainda com uma motocicleta Haojue DK 160, estimada em aproximadamente R$ 18 mil, que será destinada à instituição responsável pelo sorteio do carro, permitindo que a entidade realize um novo sorteio e amplie a arrecadação. Com isso, a premiação total da campanha chega a cerca de R$ 98 mil.O sorteio dos prêmios está previsto para ocorrer durante o Votu International Rodeo, no mês de maio. A proposta da campanha é fortalecer financeiramente as entidades assistenciais por meio da venda direta dos bilhetes, sem custos operacionais para as instituições participantes.Em conversa com o jornal, Valmir Dornelas comentou sobre as expectativas para esta edição da campanha. “Essa é a quinta edição, então estamos com boas expectativas, porque é uma grande promoção em que você vai adquirir um bilhete por R$ 10 e vai concorrer a um carro. Nós, que estamos na diretoria da Santa Casa, sabemos o quanto é difícil a questão financeira das entidades, as despesas são altas, o dinheiro é pouco, mas nessa campanha o dinheiro é todo para as entidades e sem nenhum custo”.“Cinco vezes sucesso. Cinco vezes parceria. Participe conosco de mais uma campanha do Fundo Social em prol das entidades assistenciais de Votuporanga. Com seu apoio, um simples gesto de solidariedade transforma a vida de muitas pessoas”, destacou o Fundo Social, que convidou a população para participar e ajudar as entidades locais.