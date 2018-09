Na tarde deste sábado (8), Votuporanguense e Novorizontino jogaram na Arena Plínio Marin pela Copa Paulista 2018

publicado em 08/09/2018

Votuporanguense e Novorizontino jogaram na tarde deste sábado (8) (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Votuporanguense e Novorizontino jogaram na tarde deste sábado (8) na Arena Plínio Marin em mais uma rodada da Copa Paulista 2018. O atacante Elvinho, ex-CAV, marcou e os visitantes venceram por 2 a 0. Foi a segunda derrota seguida da Alvinegra em casa.

Com poucos segundos de jogo, o Novorizontino chegou com perigo. O meia Léo Santiago tentou cruzar do lado esquerdo e quase surpreendeu o goleiro Paulo Roberto.

Aos 26 minutos, Elvinho fez o que quis. O atacante, ex-CAV, pegou a bola no campo de defesa, pelo lado esquerdo, carregou, levou para o meio, passou por todo mundo e, na cara do gol, tocou para abrir o placar: 1 a 0 para o time de Novo Horizonte. Elvinho não comemorou o gol.

O Tigre levou perigo ao CAV aos 36 minutos. Após cruzamento do lado direito, João Pedro, sozinho, cabeceou mal e para fora.

Aos 40, Léo Santos recebeu de Bruno Baio, tentou driblar o goleiro, mas Cleyton foi rápido e pegou.

O CAV voltou diferente para o segundo tempo. Léo Aquino e João Marcos entraram para as saídas de Alison e Juninho. Aos 15 minutos, Bruno Baio, de fora da área chutou, porém a bola foi por cima.

Aos 8, Thiago Alves recebeu sozinho, tentou driblar Paulo Roberto, que pegou a bola no pé do atacante do Novorizontino. O goleiro salvou a Alvinegra de levar o segundo gol.

O Novorizontino ampliou aos 33 minutos. Nando, que entrou no segundo tempo, recebeu cruzamento rasteiro e, sozinho, só completou: 2 a 0.

Na segunda etapa. Renato Justi, do CAV, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Por entrada dura, Kaio Oliveira, do Tigre, levou cartão vermelho direto.

Daniel CastroAos 16 minutos, a bola sobrou para Ricardinho, que chutou de fora da área e ela passou do lado direito do goleiro Cleyton.A partida terminou em 2 a 0 para os visitantes. O público total do jogo foi de 611 pessoas, para uma renda de R$ 9.590.