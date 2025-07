A inclusão da equipe votuporanguense na competição abre novas possibilidades para os jovens atletas da cidade

publicado em 22/07/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade de Votuporanga participará da Liga Paulista de Futsal Sub-20, uma das principais competições da modalidade no estado. A equipe integra o Grupo B da liga, ao lado de Francisco Morato, São Paulo, Artur Nogueira, Reio Futsal (de São João da Boa Vista), Jaú, Lençóis Paulista, Uniara e Tupã. A presença da equipe na competição é viabilizada por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sob a liderança do secretário Marcello Stringari.A estreia da equipe de Votuporanga está marcada para o dia 16 de agosto, um sábado, às 16h, no Ginásio de Esportes Jurandir José Lopes, o antigo Nabuco, localizado na esquina das ruas Rio Grande e Canadá. O adversário do primeiro confronto será a equipe de Artur Nogueira.Um dos destaques da chave em que Votuporanga está inserida é a tradicional equipe do São Paulo Futebol Clube, que também disputa o torneio. A inclusão da equipe votuporanguense na competição abre novas possibilidades para os jovens atletas da cidade, como ressaltou o técnico Sidney Barbosa Santana, conhecido como Pigmeu. “A partir de agora, quem estiver na Escolinha de Futsal da Prefeitura vai ter oportunidade de aparecer. Já pensou você jogando contra o São Paulo, lá no Morumbi? Numa dessa, o São Paulo gosta de dois ou três moleques... O Ríos [Richard, ex-jogador do Palmeiras] mesmo foi descoberto jogando futsal”, afirmou.