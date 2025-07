Marcus Vinícius Viola treinará a equipe sub-20 que disputará a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior

publicado em 22/07/2025

Marcus Vinícius Viola será o técnico do time sub-20 da Votuporanguense (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense acertou com Marcus Vinícius Viola para ser treinador da equipe sub-20 que disputará a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O profissional, que estava no comando do Grêmio São-Carlense, chega ao CAV com a missão de preparar o elenco para a principal competição de base do país.Marcus Vinícius Lourenço da Silva, de 40 anos, nasceu em São Paulo e tem uma trajetória ligada ao futebol tanto como jogador quanto como técnico. Ex-atleta profissional, ele iniciou sua carreira nas categorias de base do Palmeiras e chegou a atuar no exterior, na Rússia e na Polônia. Após encerrar a carreira nos gramados, passou a trabalhar fora das quatro linhas.Como treinador, acumulou experiências nas divisões de base de diferentes equipes. Além do Grêmio São-Carlense, comandou times do Resende, do Estado do Rio de Janeiro, e também passou por Vocem e São Carlos. A chegada à Votuporanguense representa mais um passo em sua trajetória no futebol.Graduado em educação física e pós-graduado em psicologia do esporte, o novo técnico do sub-20 também possui as licenças A e B da CBF e Conmebol, além de diversos cursos voltados ao desenvolvimento de atletas.Como bastante antecedência, a Pantera já iniciou a formação da equipe sub-20 com uma peneira para a captação de atletas. No último sábado, ocorreu uma avaliação na Arena Plínio Marin, e outra será realizada sábado (26). Mais de 200 jovens atletas se inscreveram para participar do processo seletivo, voltado exclusivamente para jogadores nascidos entre os anos de 2006 e 2009. A iniciativa busca identificar e integrar novos talentos para o time de base que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, que começa em janeiro.As inscrições para a peneira já foram encerradas e apenas os atletas previamente inscritos participarão da avaliação, que será conduzida pela comissão técnica da equipe. No dia dos testes, é preciso apresentar exame médico atualizado que comprove aptidão para a prática de atividade física, especialmente futebol, RG, short preto, meião preto e camisa preta ou branca.Nos últimos anos, a Pantera vem trabalhando cada vez mais nas categorias de base. Em 2025, o CAV teve equipes em todas as categorias: sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16 e sub-17.Os times de base da Votuporanguense funcionam por meio da parceria com a empresa WS Sports, de São José do Rio Preto, que monta as categorias, e o CAV dá o suporte administrativo, que é a inscrição dos atletas, a logística de jogo, o campo, os uniformes com os patrocinadores, entre outras funções. A montagem do elenco e os profissionais que estão trabalhando são de responsabilidade da WS.