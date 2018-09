Segundo informações preliminares, ele teria furtado uma residência localizada na rua Guaporé, entre as ruas Pernambuco e Sergipe

publicado em 12/09/2018

Da redação

O ex-artilheiro do Clube Atlético Votuporanguense, Romário, foi detido pela Atividade Delegada, da Polícia Militar de Votuporanga, na manhã desta quarta-feira, por volta das 8h30. Segundo informações preliminares, ele teria furtado uma residência localizada na rua Guaporé, entre as ruas Pernambuco e Sergipe.

Ainda de acordo com informações, ele estaria visitando a cidade quando praticou o furto, sendo que ele teria caído de um telhado. Consta que o ex-jogador da Votuporanguense não precisou de atendimento médico. No momento do crime, não havia ninguém no local.

A ocorrência está sendo elaborada no 1º Distrito Policial de Votuporanga.

Romário Marcelino de Souza Santos, passou pelo CAV em 2012, sendo o artilheiro do acesso da Votuporanguense à Série A3. Depois, foi para o Mogi Mirim. Teve uma curta passagem em 2015 na disputa da Copa Paulista e foi o maior artilheiro da história do CAV, com 30 gols.

Recentemente, Romário assumiu os problemas com as drogas, ficou internado em uma clínica de recuperação, mas saiu recentemente e estava à procura de uma oportunidade no futebol.