Em mais uma rodada da Copa Paulista 2018, Mirassol e Votuporanguense jogaram na noite desta quarta-feira (12) no Estádio José Maria de Campos Maia. A partida foi de poucas oportunidades e terminou em 0 a 0. Com o resultado, a Alvinegra está matematicamente classificada para a próxima fase.

Aos 2 minutos, o CAV chegou com perigo. Léo Aquino chutou cruzado, mas Luis Guilherme não conseguiu completar como queria.

Aos 10, Léo Santos recebeu da entrada da área, do lado esquerdo, ajeitou e chutou de direita no meio do gol para a fácil defesa do goleiro do Mirassol.

Pouco depois, Bruno Baio, após contra-ataque, recebeu, mas chutou na esquerda do goleiro Matheus Aurélio.

Aos 38, o centroavante Bruno Baio marcou, mas o juiz anulou. O árbitro deu falta do ataque do CAV.

Aos 40, Dalberto, sozinho, cabeceou mal e a bola foi para fora.

Já no segundo tempo, aos 10 minutos, a bola sobrou para Carlão que, de primeira, chutou para fora do gol do CAV.

João Marcos, que entrou no segundo tempo, chutou por cima aos 30 minutos. Aos 32, novamente João Marcos recebeu, porém chutou muito mal de perna direita e a bola foi para fora.

Aos 44, o Mirassol fez jogada pela esquerda e a bola foi cruzada para Carlão, que cabeceou na trave.

O próximo jogo da Votuporanguense será no domingo (16), às 10h, no Estádio Maria Tereza Breda, contra o Olímpia.