O Centro de Formação foi campeão de uma etapa do Torneio Regional Pré-mirim a Sênior

publicado em 17/09/2018

O Centro de Formação foi campeão de uma etapa do Torneio Regional Pré-mirim a Sênior (Foto: Centro de Formação)

O resultado do trabalho desenvolvido no Centro de Formação Esportiva de Votuporanga foi visto novamente, desta vez no Torneio Regional Pré-mirim a Sênior, realizado no último sábado (15) em Presidente Prudente. Com 133 medalhas, a equipe votuporanguense foi campeã da etapa disputada na Apea (Associação Prudentina de Esportes Atléticos).

O torneio, promovido pela 4ª Região da Federação Aquática Paulista, contou com a participação de 180 nadadores de quatro equipes.

O Centro de Formação conquistou 68 medalhas de ouro, 37 de prata e 28 de bronze. Em segundo lugar aparece a Apan (Presidente Prudente), com 62 ouros, 25 pratas e oito bronzes: 95 medalhas no total. A Aquática Escolas de Esportes (São José do Rio Preto) ficou em terceiro com 30 medalhas de ouro, 12 de prata e nove de bronze, totalizando 51 pódios. O Rio Preto Automóvel Clube ficou com a quarta colocação: 27 ouros, 15 pratas e três bronzes (47 medalhas no total).

De acordo com Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenação do Centro de Formação, novamente os atletas da equipe de Votuporanga fizeram excelentes tempos. Alguns nadadores conseguiram índices para os campeonatos Paulista de Brasileiro. Ele explicou que a competição de Presidente Prudente serve para a conquista de índices, mas também para a avaliação do trabalho. “Os nadadores estão de parabéns pela participação nesta etapa”, falou.

O próximo evento da Federação Aquática Paulista será em Votuporanga, em outubro.

O coordenador agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.