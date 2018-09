Atleta da equipe SEL/AVOA/UNIFEV/POTY não deu chances às suas adversárias e, numa corrida absolutamente perfeita, cruzou em primeiro e venceu a KM Runners

publicado em 03/09/2018

A atleta votuporanguense Carolina Gonçalves subiu novamente ao pódio, numa das mais concorridas provas de atletismo na região (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Mostrando que está no melhor da sua forma física, a atleta votuporanguense Carolina Gonçalves subiu novamente ao pódio, numa das mais concorridas provas de atletismo na região. Carol não deu chance às suas adversárias e venceu a prova feminina dos 5 mil metros, da 4ª Corrida de Rua KM Runners, que aconteceu domingo (2/9), em Araçatuba.Ao todo, 830 atletas de 53 cidades participaram da corrida, com a delegação votuporanguense sendo formada por 13 atletas da equipe SEL/AVOA/POTY/UNIFEV, que conquistou bons resultados nas duas provas disputadas, com percursos de 5 e 10 quilômetros.Além da campeã na classificação geral da prova dos 5 Km, pontuaram ainda Eliete Guilherme, que venceu na sua faixa etária de 50 a 54 anos, e Vivian Medalha, que concluiu em 8º, entre as atletas de 35 a 39 anos. Entre os homens, José Augusto Gonçalves foi vice-campeão na sua categoria (40 a 44 anos); Osmani Borba ficou com o bronze, na categoria dos 50 aos 54 anos; mesma faixa etária em que Mauricio Padilha foi 6º e José Medalha o 8º.Na prova dos 10 km, Márcia Borba ficou em 5º (45 a 49 anos); e Jaciara Andrade, foi a terceira entre as atletas de 40 a 44 anos. No masculino, Jonner Padoan foi prata na faixa etária dos 25 aos 29 anos; Daniel Moretti cruzou em 4º (40 a 44 anos); João Catarim, o 3º entre os atletas de 65 anos e acima. Osmar Andrade cruzou em 6º na categoria 45 a 49 anos.SIPATNo sábado passado (25/8), os atletas também participaram da 2ª Corrida SIPAT 2018 realizada em Votuporanga, com saída do Parque da Cultura. A competição integrou a programação da 14ª edição da Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) e contou com participação de 179 atletas.Com percurso de 6 quilômetros, Karina Franzin foi a campeã geral da prova feminina, com tempo de 24 minutos e 48 segundos. Arlete Mendes dos Santos (50 a 54), Mara Costa (45 a 49), Yasmin Moraes (13 a 16) e Isabel Rocha (60 acima) chegaram em primeiro em suas respectivas categorias. Eliete Guilherme Silva (50 a 54), Miriam Araujo (20 a 24), Vitoria (13 a 16) e Luzia Aguiar (60 acima) terminaram a prova em suas categorias em segundo lugar. Jaciara Andrade (40 a 44) terminou em terceiro lugar e Vera Zanco (50 a 54) em quinto.No masculino, Anderson Souza, de Mirassol, levou ouro na classificação geral fechando o percurso com 18 minutos e 21 segundos. Em primeiro lugar, nas respectivas categorias, ficaram os votuporanguenses Jhonatan Rossi (20 a24) e João Catarim (70 acima). Em segundo, José Carlos de Carvalho (55 a 59), Antônio Carlos Sanches (50 a 54), José Augusto S. Gonçalves (40 a 44) e Adair Dias (70 acima). Em terceiro, Aldair Macedo (45 a 49), Daniel Moretti (40 a 44), Antônio Everard Oliveira (60 a 64) e Antônio de Lima (65 a 69).Próximas competiçõesCom apoio da Prefeitura de Votuporanga, os atletas votuporanguenses da SEL/AVOA/Unifev/Poty mantêm alta intensidade nos treinos, pois o calendário está repleto de provas importantes, inclusive uma tradicional corrida internacional, que acontecerá no Uruguai, no circuito de Punta Del Leste, no próximo dia 9 de setembro. Ainda na agenda, a Corrida do Açaí da Praia em Rio Preto, também no dia 9 de setembro; e a Corrida Evolution, em Iturama (MG), no dia 16.