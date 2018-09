O atacante Erick Lender Salles tem 23 anos e nasceu em Campinas

publicado em 15/09/2018

O atacante Erick Lender Salles tem 23 anos e nasceu em Campinas (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense contratou o atacante Erick Salles para a sequência da Copa Paulista 2018 e para a Série A2 de 2019. O jogador estava no Arouca, de Portugal.

Erick Lender Salles tem 23 anos e nasceu em Campinas. O atleta já vestiu as camisas do Mogi Mirim, Internacional-RS, Mirassol, Bragantino, Ponte Preta, CRB e Arouca.