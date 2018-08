O Clube Atlético Votuporanguense explicou que a avaliação será gratuita

publicado em 14/08/2018

A Votuporanguense realizará uma peneira (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, a Votuporanguense realizará uma avaliação com meninos nascidos nos anos de 1999 e 2000, no próximo dia 2 de setembro, na Arena Plínio Marin.

A avaliação não terá custo e será feita pelo coordenador técnico Dionei Candido, da RV Assessoria, parceira do Cav na categoria de base sub-20. A avaliação tem início às 8h. Os garotos interessados deverão baixar a autorização e a ficha de inscrição através do link http://www.cavotuporanguense.com.br/Content/Avaliacao.pdf e levar ambos preenchidos no dia da avaliação.