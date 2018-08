Depois de uma vitória sofrida fora de casa, a Votuporanguense volta à Arena, onde enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira

publicado em 15/08/2018

A Alvinegra busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Após uma derrota doída, sofrida nos acréscimos, o Clube Atlético Votuporanguense volta a campo na tarde de hoje, às 15h, na Arena Plínio Marin, contra o Mirassol, em mais uma rodada da Copa Paulista. A Alvinegra busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela.

Com três pontos, o time de Votuporanga ocupa a terceira colocação no grupo 1. O Mirassol está na segunda posição, com quatro pontos, empatado com o líder Olímpia.

O técnico Rafael Guanaes contou que a comissão técnica e jogadores analisaram a última partida e constataram que o CAV foi superior ao Novorizontino. No primeiro tempo, acrescentou, mesmo com um jogador a menos, o time conseguiu controlar o jogo e se impor na casa do adversário. “Tivemos boa performance, criamos várias e várias chances, algumas muito próximas ao gol e outras com potencial de ser melhor executadas”, falou.

Já na segunda etapa, lembrou o comandante alvinegro, o adversário subiu um pouco a marcação, e o CAV não conseguiu pressionar tanto no campo do Novorizontino, que conseguiu colocar a Alvinegra um pouco para trás, mas não ofereceu riscos. “Conseguimos controlar bastante o jogo sem a bola. Depois da expulsão, quando ficou igual, mais uma vez a gente se impôs e o jogo foi decidido no detalhe: eles acertaram as situações decisivas, e nós, não. Os gols que nós perdemos foram muito claros, e nós não conseguimos decidir”, apontou.

Guanaes entende que as situações ocorridas no último domingo são do futebol e acontecem corriqueiramente. “Tentamos sempre minimizar, mas acontece, porém o mais importante é que tivemos desempenho”, disse. A forma de jogar agradou ao treinador, então ele analisa que o CAV está em um bom caminho. “Jogamos com uma equipe de primeira divisão e fomos superiores a eles, então continuamos com uma expectativa positiva”.

Para o duelo de hoje, o técnico espera um adversário rápido, que já se conhece há bastante tempo e que vai buscar jogar no erro da Alvinegra, por isso a Votuporanguense precisa estar com o nível de concentração bastante elevado o tempo todo. “Também será um jogo de detalhe, de sermos eficientes, seguir em cima daquilo que nós estamos construindo e sermos eficientes e cirúrgicos quando tivermos oportunidades”, comentou.