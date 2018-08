Investimento na formação e infraestrutura esportiva oferecido pela Prefeitura já proporciona resultados em todas as modalidades

Segundo lugar inédito nos Jogos Regionais é resultado do apoio ao Esporte (Foto: Divulgação/

O Prefeito João Dado foi bastante elogiado em reunião realizada com esportistas participantes dos 62º Jogos Regionais sediados em Votuporanga no final do mês passado. Inúmeros agradecimentos foram prestados ao Chefe do Executivo pelo apoio oferecido ao Esporte, desde o início de sua gestão. O encontro ocorreu no Gabinete da Prefeitura, logo no início da manhã desta segunda-feira (6/8), e reuniu representantes de praticamente todas as modalidades, além do Secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, e o da Administração, Miguel Maturana Filho.O segundo lugar inédito nos Jogos Regionais, com os 23 troféus conquistados nas diversas modalidades que enfeitaram a mesa da Sala de Reuniões do Gabinete, é resultado do apoio que a Prefeitura vem prestando ao Esporte. “Cada troféu conquistado tem participação decisiva do Prefeito João Dado, por ter nos apoiado em tudo, desde o início de seu Governo. Não adiantaria nada termos tantos atletas de ponta como temos se não houvesse apoio do Prefeito, não só durante a realização dos Jogos, mas o ano todo”, afirmou o Secretário José Ricardo.Em ofício entregue diretamente ao Prefeito, a equipe de ciclismo, representada pelo técnico José Antônio Godoy, dedicou o ouro conquistado na classificação geral do masculino ao apoio e organização prestados pela Prefeitura. Força regional nos últimos anos, a equipe masculina de ciclismo também garantiu diversas medalhas em desempenhos individuais. Já a participação da equipe feminina também foi marcada por um excelente desempenho, conquistando o segundo lugar dos Jogos Regionais na classificação geral, e também inúmeras medalhas nas provas individuais.O Prefeito João Dado destacou a importância dos atletas que se destacam em suas modalidades no incentivo à formação de mais de 4 mil crianças e adolescentes matriculados nas escolinhas esportivas da Prefeitura. “A meta é continuarmos trabalhando para melhorarmos ainda mais a nossa infraestrutura esportiva. Sabemos que em Esporte é preciso treino, disciplina e investimento. Um atleta não surge do dia pra noite, é preciso tempo e investimento”.Para finalizar, Dado afirmou que Votuporanga irá se candidatar para sediar novamente outra edição dos Jogos Regionais, em 2019 ou 2020, e, com isso, captar ainda mais recursos do Estado para investimentos nas praças esportivas. “Já tivemos milhares de reais investidos em diversas praças de esporte como no Complexo Mário Covas e, agora, no CSU. A ideia é continuarmos com este trabalho para deixarmos um legado cada vez mais fortes às nossas crianças e jovens”, finalizou o Prefeito