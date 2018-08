Na próxima rodada, a Votuporanguense receberá o São Paulo na Arena Plínio Marin, às 11h de sábado (25)

publicado em 18/08/2018

Na próxima rodada, a Votuporanguense receberá o São Paulo na Arena Plínio Marin, às 11h de sábado (25) (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

São Bernardo e Clube Atlético Votuporanguense duelaram na manhã deste sábado (18) em mais uma rodada do Campeonato Paulista Sub-17. A partida, realizada no Baetão, em São Bernardo do Campo, terminou em 5 a 1 para os donos da casa.

Com três pontos, o Cavinho é o lanterna do grupo 10 da competição. O líder da chave é o São Paulo, que também na manhã de ontem goleou Osvaldo Cruz por 4 a 0. Apesar de controlar o jogo, o Sub-17 do Tricolor não conseguiu balançar as redes no primeiro tempo, porém na segunda etapa fez quatro gols. Com a vitória, o São Paulo chega a nove pontos feitos em quatro partidas. O segundo colocado é o São Bernardo, com os mesmos nove pontos.