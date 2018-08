Coluna do Personal Trainer Roger Alves

publicado em 07/08/2018

Roger Alves

Já falamos inúmeras vezes sobre a importância de praticar atividade física de forma regular, e isso é um assunto de conhecimento geral, em função dos inúmeros problemas de saúde causados pelo sedentarismo.

Entretanto, ainda existem pessoas que resistem em iniciar uma atividade física, e outras que até começam, mas param por não se adaptar a modalidade de exercício escolhida.

Por este motivo é interessante que conheçamos um leque maior de possibilidades de exercícios e métodos, por isso o tema desse artigo é o pilates.

Esse método de condicionamento físico e mental foi criado pelo alemão Joseph Pilates (1880 – 1967). Os movimentos realizados no pilates proporcionam o alongamento e a fortificação do corpo de forma integrada e individualizada, além de melhorar a respiração, diminuir o stress, desenvolver consciência e equilíbrio corporal, melhorar a coordenação motora e a mobilidade articular e proporcionar relaxamento.

São exercícios de baixo impacto e poucas repetições. Diferente da musculação, não se trabalha com grandes quantidades de peso, o que ajuda a não sobrecarregar as articulações.

Em função de seus resultados na melhora da flexibilidade e mobilidade articular, o pilates é uma alternativa para pessoas sedentárias, que não gostam da rotina das academias ou até mesmo para atletas profissionais, sendo nesse caso utilizado como complementação a sua preparação física, principalmente em esportes que exigem grandes níveis de flexibilidade e mobilidade.

Realizados com precisão, os movimentos do método podem ser feitos por pessoas de todas as idades, inclusive as que sofrem de problemas ósseos e musculares ou até de dores crônicas. Em casos como esses, é importante que o trabalho seja conduzido por um fisioterapeuta. Dessa forma, ele transmite a mensagem “independentemente da situação em que esteja, você pode e deve se mexer”. Um dos diferenciais do pilates está na sua versatilidade e na variedade de movimentos. Ao perceber melhoras em sua saúde física e mental, o aluno tem sua autoestima elevada. O controle da respiração, por exemplo, permite ao praticante controlar sua ansiedade. Outra função muito apreciada é a de pós-tratamento de coluna, pois trabalha também com o fortalecimento da musculatura estabilizadora da coluna. Além disso, a modalidade também serve de escudo contra o estresse e a fadiga.

Se você está na dúvida sobre qual atividade praticar, por que não conhecer o pilates? O que não vale é ficar parado!