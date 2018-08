Votuporanguense e São Paulo jogaram na manhã deste sábado (25) na Arena Plínio Marin

publicado em 25/08/2018

Votuporanguense e São Paulo jogaram na manhã deste sábado (25) na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Mais uma vez o time sub-17 do Clube Atlético Votuporanga não foi páreo para o São Paulo. Em rodada do Campeonato Paulista da categoria, na manhã deste sábado (25), na Arena Plínio Marin, o Tricolor venceu por 3 a 0.

No primeiro tempo, a equipe da capital teve as melhores chances. A primeira grande chegada foi com Falcão, que mandou a bomba de longe, a bola saiu rasteira raspando a trave direita. Pela direita, Paulinho também tentou o chute, mas o goleiro pegou. Foi preciso muito tentar, mas enfim o São Paulo abriu o placar aos 34 minutos, com Kevin, que aproveitou a troca de passes para finalizar.

No segundo tempo, a tendência do Tricolor tendo as melhores chances continuou, e a equipe ampliou. Aos 20, após jogada pela direita, Maia completou para o gol. Três minutos depois, a troca de passes terminou com a finalização de Paulinho, artilheiro do clube na competição (16 gols).

Com 12 pontos em cinco partidas, o São Paulo garante lugar na próxima fase do Campeonato Paulista.

Na próxima rodada a Votuporanguense vai a Osvaldo Cruz, onde joga contra os donos da casa, no Estádio Breno Ribeiro do Val, às 11h de sábado (1º).