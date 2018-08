O duelo será este domingo (12), às 10h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

publicado em 11/08/2018

O técnico da Votuporanguense, Rafael Guanaes, espera um jogo difícil amanhã fora de casa (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste domingo (12), às 10h, contra o Grêmio Novorizontino na segunda rodada da Copa Paulista 2018. O duelo será no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e o técnico do CAV, Rafael Guanaes, espera um adversário bastante diferente da estreia.Para a Cidade FM, o comandante alvinegro disse que as expectativas são de um confronto complicado e com um adversário diferente. Recentemente, o Novorizontino anunciou três reforços: o volante Jairo (31 anos), que jogou a Série A2 deste ano pela Votuporanguense, o meia-atacante Alisson Fabrício (21 anos) e o lateral-direito Cleiton Garcia (24 anos). “Eles virão com novidades, com o Jairo, com as novas contratações e, talvez, com o Rodrigo Sabiá atrás, então precisamos ter uma equipe forte coletivamente”, comentou.O treinador do CAV espera que seus atletas consigam impor a forma de jogar da Alvinegra, com domínio territorial e posse de bola. “Vamos enfrentar um adversário diferente [em relação à estreia] com mais tempo de preparação, portanto esperamos um jogo com uma dificuldade bem maior”, falou.Na estreia, o CAV venceu o Penapolense, na Arena, por 5 a 0. Já o Novorizontino foi até Mirassol, onde perdeu por 1 a 0 para os donos da casa.Na manhã de hoje, às 8h, na Arena Plínio Marin, Rafael Guanaes comanda o último treino antes do jogo de amanhã. Se manter sua postura, os 11 titulares não devem ser revelados.