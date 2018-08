Treinos

Os treinos das equipes sub 15 a sub 20 acontecem todas às terças e quintas, às 16h, no campo do Clube da Justiça. Interessados em participar da escolinha de base de futebol de campo mantida pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer devem entrar em contato com o professor Pigmeu pelo telefone 99791-9180. As aulas são gratuitas e as inscrições podem ser feitas no local, momentos antes do início das aulas.

Futsal

No sábado (18/8), a equipe sub 16 do futebol de salão da Secretaria de Esportes e Lazer joga em casa contra Osvaldo Cruz pela Copa Palmeiras. O jogo será às 16 horas no Ginásio de Esportes “Hernani de Mattos Nabuco”, que fica na esquina das Ruas Canadá e Rio Grande, bairro Vila América, ao lado da nova sede do Tiro de Guerra.

As aulas do futsal são oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de segunda, quarta e sexta, às 16h para a categoria sub 16; às 17h30 para sub 5 até sub 14; e às 19h do sub 18 até categoria Livre. Inscrições podem ser feitas no local das aulas, Ginásio “Hernani de Mattos Nabuco”, momentos antes do início das atividades.